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Факты / Украина / Общество
Максим Зайченко |

Процесс по строительству музея Революции Достоинства разблокировали — Ткаченко

Олександр Ткаченко фото УНІАН

Музей Революции Достоинства стал на шаг ближе к строительству. При этом проект строительства значительно затянулся.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, сегодня немецкое архитектурное бюро Kleihues+Kleihues передало авторские права на проект, который позволит начать строительные работы.

Министр также сообщил, в чем будет заключаться идея музея Революции Достоинства.

— Музей Майдана — это о свободе. Свободе, которую у нас постоянно пытаются отобрать, но постоянно терпят поражение. Его строительство — прежде всего увековечение памяти о творении современной нации. В 2014 году мы громко заявили о своем уходе от советизации и желании быть европейской страной. За свободу и независимость наши патриоты положили душу и тело. Сохранение памяти и их чествования — наш общий долг как консолидированной нации, — заявил Ткаченко.

По словам генерального директора Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни Игоря Пошивайло, вскоре планируют провести тендер на определение генерального проектировщика.

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Он прогнозирует, что музей откроется через пять лет. С 2022 года может начаться строительство, которое продлится два года, до открытия первой очереди. По его прогнозу, в 2026 году весь музей сдадут в эксплуатацию.

Музей российской пропаганды

Министерство культуры Украины планирует открыть онлайн-музей российской пропаганды для борьбы с фейками и дезинформацией.

По словам Ткаченко, это будет лишь первым кирпичиком в создании крупного международного центра противодействия дезинформации.

Источник: Александр Ткаченко

Фото: УНИАН

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