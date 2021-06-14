Перший реальний вирок: двох екс-беркутівців засудили до трьох років в’язниці

Колишніх співробітників Беркуту Володимира Мохоня та Віктора Ейсмонта засудили до трьох років позбавлення волі за перевищення службових повноважень.

Відповідне рішення у понеділок, 14 червня, виніс суддя Шевченківського райсуду Києва Володимир Бугіль.

Крім того, обох екс-силовиків також визнали винними в перешкоджанні мирним зібранням громадян та підробці службових документів шляхом внесення в рапорти завідомо неправдивої інформації. Однак за цими статтями Мохоня та Ейсмонта було звільнено від покарання через те, що сплили терміни давності.

Коли Бугіль зачитував вирок, то заявив, що провину екс-беркутівців було цілковито доведено.

В свою чергу адвокат сімей Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська зазначила, що це перші реальні терміни, які колишні правоохоронці отримали у справах Майдану.

– Сподіваюся до апеляції міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не забезпечить їм зелений коридор до непідконтрольних територій Донбасу, – заявила Закревська.

Вона також подякувала свідкам, які сім років цікавилися справою і давали свідчення, а також журналістам, які надали фото- і відео-докази.

Будівництво Музею Революції Переваги

У травні міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, що узгодження проекту Музею Революції Переваги затягнулося.

За його словами, німецьке архітектурне бюро Kleihues+Kleihues передало авторські права на проект, який дозволить розпочати будівельні роботи.

За словами генерального директора Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні Ігоря Пошивайло, незабаром планують провести тендер на визначення генерального проектувальника.