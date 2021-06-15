В Харькове подросток жестоко избил 13-летнюю девочку. Инцидент попал на видео, которое быстро распространилось в сети. Парень бил знакомую ногами и сломал ей нос. Избиение произошло возле подъезда дома — очевидцы не решились вступиться за несовершеннолетнюю.

Мать 13-летней Лизы назвала причину, из-за которой 16-летний парень так жестоко обошелся с ее дочерью. Подростки дружили, а когда старший мальчик начал протягивать руки, девочка решила прекратить общение. Это его разозлило.

— Это не какие-то серьезные отношения, они неделю-две встречались, походили за руки, и на этом все закончилось … Я тебе, говорит, набью лицо, — рассказывает Любовь, мать Лизы.

Как подчеркнула Любовь, ее дочь — не первая жертва агрессии парня. Оказывается, Александр недавно набросился с кулаками и на другую девушку.

Полиция открыла уголовное производство по нанесению легких телесных повреждений. Подозреваемому за такую ​ жестокость светит штраф или исправительные работы.

Избиение девочки в Харькове

Об избиении 13-летней девочки в Харькове стало известно 11 июня. На инцидент отреагировал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, назвав парня “малой мразью”.

После огласки 16-летний подросток записал в соцсетях видео с извинениями, где обещал, что подобного больше не произойдет.