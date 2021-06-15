У Харкові підліток жорстоко побив 13-річну дівчинку. Інцидент потрапив на відео, яке швидко поширилося у мережі. Хлопець бив знайому ногами та зламав їй носа. Побиття трапилося біля під’їзду будинку – очевидці не наважилися заступитися за неповнолітню.

Мати 13-річної Лізи назвала причину, через яку 16-річний хлопець так жорстоко повівся з її донькою. Підлітки дружили, а коли старший хлопець почав простягати руки, дівчинка вирішила припинити спілкування. Це його розізлило.

– Це не якісь серйозні стосунки, вони тиждень-два зустрічалися, походили за руки, і на цьому все закінчилося… Я тобі, каже, наб’ю обличчя, – розповідає Любов, мати Лізи.

Як підкреслила Любов, її донька – не перша жертва агресії хлопця. Виявляється, Олександр нещодавно накинувся з кулаками і на іншу дівчину.

Поліція відкрила кримінальне провадження за завдання легких тілесних ушкоджень. Підозрюваному за таку жорстокість світить штраф або виправні роботи.

Побиття дівчинки у Харкові

Про побиття 13-річної дівчинки у Харкові стало відомо 11 червня. На інцидент відреагував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенка, назвавши хлопця “малою мразотою”.

Після розголосу 16-річний підліток записав у соцмережах відео з вибаченнями, де обіцяв, що подібного більше не станеться.