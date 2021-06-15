Правоохоронцям вдалося уникнути замовного вбивства бізнесмена з Сербії. Для цього їм довелося провести спецоперацію – зімітувати викрадення чоловіка у Києві.

За даними Офісу генпрокурора, у 2020 році дружина підприємця та її брат вирішили викрасти та вбити чоловіка на території України, де він займався бізнесом. Для цього спільники залучили українця.

Бізнесмен хотів розлучитися з дружиною та позбавити її грошей. З цієї причини жінка з братом планували викрасти підприємця, змусити підписати необхідні документи та вбити.

Жінка передала громадянину України, який тимчасово проживав за кордоном, інформацію про свого чоловіка. Дружина бізнесмена розповіла, що він декілька разів на рік приїжджає в Україну, щоб проконтролювати діяльність своїх підприємств.

За вбивство бізнесмена жінка пообіцяла українцю квартиру в Москві вартістю $2 млн. Після замовлення злочину українські правоохоронці зімітували викрадення чоловіка у столиці, щоб перевірити наміри підозрюваних, які тоді перебували у Сербії.

Згодом один з організаторів приїхав в Україну та заплатив $10 тис. українцю за виконання першої частини протиправного плану. Його затримали правоохоронці та повідомили про підозру за ст. 15, ст. 146, ст. 15 та ст. 115 КК України.

Наразі організатор перебуває під вартою без права внесення застави. Правоохоронці готують запит про міжнародну правову допомогу, щоб притягнути до відповідальності інших учасників злочину.

Підпалення жінки

Нещодавно стався трагічний випадок у Київській області – чоловік підпалив власну дружину. Під час сімейного застілля подружжя посварилося.

Жінка вигнала чоловіка з його будинку за те, що той почав говорити їй образливі слова. Після цього чоловік приніс із підсобного приміщення пластикову пляшку, вилив з неї бензин на дружину та підпалив її.