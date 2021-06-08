Вылил бензин на жену и поджег: на Киевщине будут судить мужчину

В Киевской области мужчина поджег свою жену. Накануне во время семейного застолья между супругами произошла ссора.

Как выяснили правоохранители, в селе Юхны 61-летний мужчина вместе с 55-летней женой вечером выпивали дома. Однако вдруг между ними возникла ссора.

В результате инцидента женщина, не выдержав обидных слов в свой адрес, выгнала мужа из его же дома.

В свою очередь разъяренный хозяин начал запугивать и угрожать поджогом дома.

Затем мужчина принес из подсобного помещения пластиковую бутылку с горючим. Он вылил бензин на жену и поджег.

В результате загорелись пол, одежда и тело потерпевшей.

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Однако, к счастью, женщина выбежала во двор и самостоятельно потушила огонь.

Ее с термическими ожогами I-III ступеней госпитализировали в больницу.

В то же время мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Теперь ему грозит до 15 лет заключения.

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