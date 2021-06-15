Невозможно достать из-за вони: в Киеве нашли труп мужчины в мусоросборнике

В Киеве в многоэтажном доме на Шулявке нашли тело мужчины, завернутое в одеяло. На месте инцидента работают правоохранители.

По одной из версий, тело принадлежит мужчине без определенного места жительства, который временно жил в техническом помещении дома на улице Шулявская.

Странное одеяло в мусоросборнике подъезда заметила работница ЖЭКа. Подойдя ближе, она почувствовала едкий запах, и поняла, что в одеяле лежит мертвый человек.

Как сообщают очевидцы, из-за тяжелого запаха следователи не могут осмотреть тело.

Есть ли на нем признаки насильственной смерти, станет известно позже.

На Сумщине нашли останки мужчины

В начале июня в Конотопском районе нашли останки 49-летнего мужчины в подвале.

После приезда полиции стало понятно, что именно владелец дома причастен к убийству.

Выяснилось, что тело принадлежит мужчине, который бесследно исчез более пяти лет назад.

Он погиб от руки товарища, в разгаре конфликта избил его до смерти, а труп спрятал.