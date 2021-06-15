Невозможно достать из-за вони: в Киеве нашли труп мужчины в мусоросборнике

В Киеве в многоэтажном доме на Шулявке нашли тело мужчины, завернутое в одеяло. На месте инцидента работают правоохранители.
По одной из версий, тело принадлежит мужчине без определенного места жительства, который временно жил в техническом помещении дома на улице Шулявская.
Странное одеяло в мусоросборнике подъезда заметила работница ЖЭКа. Подойдя ближе, она почувствовала едкий запах, и поняла, что в одеяле лежит мертвый человек.
Как сообщают очевидцы, из-за тяжелого запаха следователи не могут осмотреть тело.
Есть ли на нем признаки насильственной смерти, станет известно позже.
На Сумщине нашли останки мужчины
В начале июня в Конотопском районе нашли останки 49-летнего мужчины в подвале.
После приезда полиции стало понятно, что именно владелец дома причастен к убийству.
Выяснилось, что тело принадлежит мужчине, который бесследно исчез более пяти лет назад.
Он погиб от руки товарища, в разгаре конфликта избил его до смерти, а труп спрятал.