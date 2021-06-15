Неможливо дістати через сморід: у Києві знайшли труп чоловіка у сміттєзбірнику

У Києві в багатоповерховому будинку на Шулявці знайшли тіло людини, загорнуте в ковдру. На місці інциденту працюють правоохоронці.

За однією з версій, тіло належить безхатьку, який тимчасово жив в технічному приміщенні будинку на вулиці Шулявська.

Дивну ковдру у сміттєзбірнику під’їзду помітила працівниця ЖЕКу. Підійшовши ближче, вона відчула їдкий сморід і зрозуміла, що в ковдрі лежить мертва людина.

Як повідомляють очевидці, через важкий запах слідчі не можуть оглянути тіло.

Чи є на ньому ознаки насильницької смерті, стане відомо пізніше.

На Сумщині знайшли останки чоловіка

На початку червня у Конотопському районі знайшли останки 49-річного чоловіка в підвалі.

Після приїзду поліції стало зрозуміло, що саме власник будинку причетний до вбивства.

З’ясувалося, що тіло належить чоловіку, який безслідно зник більше п’яти років тому.

Він загинув від руки товариша, який в розпалі конфлікту побив його до смерті, а труп заховав.