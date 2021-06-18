Познакомились в Tinder: в Канаде 19-летний парень жестоко избил и изнасиловал девушку

В Канаде 19-летний парень после свидания жестоко избил девушку и изнасиловал ее. Накануне они познакомились в приложении для знакомств Tinder.

Как сообщают в иностранном издании, девушка пришла в гости к незнакомцу домой. Там 19-летний насильник несколько раз ударил ее оружием и совершил сексуальное насилие.

После этого он заставил потерпевшую выйти вместе с ним из дома. В частности, злоумышленник заставлял жертву снять деньги со своей банковской карты и отдать ему деньги.

Однако, к счастью, девушке удалось убежать от нападающего.

После этого она сообщила об инциденте в полицию и вызвала скорую.

Тогда правоохранители поехали к дому насильника и задержали его.

Ему выдвинули несколько обвинений. В частности, в изнасиловании, вымогательстве, избиении, а также похищении.

По данным полицейских, злоумышленник в Tinder назвался не своим именем и отметил, что ему 28 лет.

Сейчас девушка находится в больнице, у нее незначительные травмы, а парень предстанет перед судом.

Источник: CP24