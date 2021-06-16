Airbnb заплатила $7 млн туристке, которую изнасиловали в арендованном доме

Онлайн-сервис для поиска мест временного проживания Airbnb выплатил туристке из Австралии $7 млн. Деньги заплатили после того, как ее изнасиловали и угрожали ножом в арендованном доме в Нью-Йорке.

По информации иностранного издания, изнасилование произошло еще в новогоднюю ночь 2015 года.

Так, 24-летний мужчина Джуниор Ли сделал копию ключей от квартиры и проник в помещение.

В частности, он спрятался в ванной комнате, а когда женщина пришла после полуночи домой, напал на нее.

Между тем насильника задержали, его обвинили в нападении.

Однако сам Ли не признает своей вины, хотя и остается под стражей.

Airbnb, узнав об этом инциденте, выплатил пострадавшей компенсацию.

Также компания профинансировала консультации и поездку матери жертвы в Нью-Йорк.

Как отмечают в издании, после этой помощи потерпевшая не может обвинить или подать в суд на Airbnb или хозяина квартиры, где произошло нападение.

Таким образом соглашение было достигнуто через два года после изнасилования.

В то же время пресс-секретарь Airbnb Бен Брейт рассказал, что по делам о сексуальном насилии, которое произошло в тех местах, где работает компания, люди могут свободно говорить о своем опыте. В частности, это касается инцидента в Нью-Йорке.

Изнасилование на Сумщине

В Сумской области в течение двух лет 42-летний мужчина насиловал падчерицу. Еще год назад мать девочки увидела, как ее сожитель пытается совершить сексуальное насилие над 10-летней дочерью.

Сейчас насильнику объявили приговор — 15 лет лишения свободы.

Джерело: BBC