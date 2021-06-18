Познайомились у Tinder: у Канаді 19-річний хлопець жорстоко побив та зґвалтував дівчину

У Канаді 19-річний хлопець після побачення жорстоко побив дівчину та зґвалтував її. Напередодні вони познайомились в застосунку для знайомств Tinder.

Як повідомляють в іноземному виданні, дівчина прийшла в гості до незнайомця додому. Там 19-річний ґвалтівник кілька разів вдарив її зброєю та вчинив сексуальне насильство.

Після цього він змусив потерпілу вийти разом з ним із дому. Зокрема, зловмисник змушував жертву зняти гроші із своєї банківської картки та віддати йому кошти.

Однак, на щастя, дівчині вдалося втекти від нападника.

Після цього вона повідомила про інцидент до поліції та викликала швидку.

Тоді ж правоохоронці поїхали до будинку ґвалтівника та затримали його.

Йому висунули кілька звинувачень. Зокрема, у зґвалтуванні, вимаганні, побитті, а також викраданні.

За даними поліцейських, зловмисник у Tinder назвався несвоїм ім’ям і зазначив, що йому 28 років.

Наразі дівчина знаходиться у лікарні, у неї незначні травми, а хлопець постане перед судом.

Джерело: CP24