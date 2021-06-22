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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Пошел в сторону долины и не вернулся: на Закарпатье четвертые сутки ищут человека

Пошуки людини на Закарпатті

В Закарпатской области горные спасатели четвертые сутки ищут 29-летнего жителя с. Богдан Раховского района.

Мужчина еще вечером 17 июня вышел из дома в направлении долины Рогнеска и до сих пор не вернулся.

Спасателям об исчезновении человека сообщили в 19.47 18 июня.

Сразу после этого поисковики обследовали территорию долины Рогнеска, Шумнеска и Гормонеска, однако операция не увенчалась успехом.

В следующие трое суток, в течение 19-21 июня, к поискам присоединились местные жители. Благодаря этому удалось расширить район поисков.

За это время удалось обследовать территории лесного массива у подножия горы Петрос, горной долины Рогнеска, Шумнеска, Гормонеска, Квасовский Менчул, Скопеска и перемычку горы Шешул.

По состоянию на 22 июня поисковая операция продолжается.

Пошуки людини на Закарпатті
Пошуки людини на Закарпатті
Пошуки людини на Закарпатті
Пошуки людини на Закарпатті
Пошуки людини на Закарпатті
Пошуки людини на Закарпатті
Пошел в сторону долины и не вернулся: на Закарпатье четвертые сутки ищут человека / 3 фотографии

В конце апреля в Карпатах нашли тело 40-летнего туриста из Киева, который пропал в горах 13 февраля.

Погибшего нашли в ущелье у ручейка рядом с подножием горы Жид-Магура.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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