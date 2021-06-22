В Закарпатской области горные спасатели четвертые сутки ищут 29-летнего жителя с. Богдан Раховского района.

Мужчина еще вечером 17 июня вышел из дома в направлении долины Рогнеска и до сих пор не вернулся.

Спасателям об исчезновении человека сообщили в 19.47 18 июня.

Сразу после этого поисковики обследовали территорию долины Рогнеска, Шумнеска и Гормонеска, однако операция не увенчалась успехом.

В следующие трое суток, в течение 19-21 июня, к поискам присоединились местные жители. Благодаря этому удалось расширить район поисков.

За это время удалось обследовать территории лесного массива у подножия горы Петрос, горной долины Рогнеска, Шумнеска, Гормонеска, Квасовский Менчул, Скопеска и перемычку горы Шешул.

По состоянию на 22 июня поисковая операция продолжается.

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