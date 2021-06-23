Сільський голова Білогородки Антон Овсієнко повідомив, що внаслідок вибуху, який прогримів у багатоквартирному домі 21 червня, постраждали близько сотні мешканців цього дому.

14 сімей потребують тимчасово житла і не можуть повернутись у свою домівку, зазначив Овсієнко.

Також сільський голова повідомив, що у родини шестирічної дівчинки в пожежі згорів глюкометр та смужки до нього, наразі дитині надається допомога у забезпеченні інсуліном.

Особливих умов потребує і жінка при надії, на пізніх термінах вагітності. Наразі їй тимчасово надали окрему квартиру.

– Працівники Білогородської сільської ради ведуть облік постраждалих осіб та сімей, надходження матеріальної допомоги, виявляють нагальні потреби, – звітував сільський голова.

Також Овсієнко подякував за допомогу небайдужим односельцям і зазначив, що люди пропонують постраждалим житло, одяг, взуття та інші предмети першої необхідності.

Вибух у Білогородці

21 червня на Київщині у селищі Білогородка стався вибух у п’ятиповерхівці. Внаслідок цього зайнялася пожежа, а згодом рятувальники знайшли тіло мертвого чоловіка.

Згодом правоохоронці заявили, що причиною вибуху стало вбивство, яке злочинець намагався замаскувати.

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Джерело: Антон Овсієнко