В Турции разбился микроавтобус с украинскими туристами

В провинции Айдын на западе Турции в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пятеро украинских туристов.

Об этом сообщает Ege Haber. Авария произошла 27 июня около 6.00 утра. По данным издания, всего в ДТП девять человек получили ранения.

Среди пострадавших пятеро путешественников и два водителя (52-летний Али Ризы Гюнгермюш и 36-летний Энес Озтунч) транспортных средств, которые столкнулись.

По данным СМИ, авария произошла в результате того, что 52-летний водитель микроавтобуса, перевозивший туристов, заснул за рулем.

На место события прибыла бригада медицинских сотрудников и работники полиции. Пострадавших доставили в больницу на карете скорой помощи. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства аварии.

Обновлено в 17.50. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко рассказал Интерфакс-Украина, что пятеро украинцев получили незначительные травмы.

По его словам, всего среди пассажиров было 11 украинских туристов. Им сразу оказали медицинскую помощь и в тот же день выписали из больницы.

Николенко отметил, что страховая компания покрыла расходы на лечение. По его словам, МИД Украины поддерживает связь с турецкими правоохранителями и туроператором.

Также утром 14 июня произошло смертельное ДТП с украинцами в Румынии. Авария с микроавтобусом случилась на границе с Венгрией.

В результате ДТП погиб один человек, еще 16 людей пострадали. Также среди пассажиров был 8-летний ребенок.