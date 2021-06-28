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Юлія Захарченко |

У Туреччині розбився мікроавтобус з українськими туристами

У Туреччині розбився мікроавтобус з українськими туристами

У провінції Айдин на заході Туреччини у результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало п’ятеро українських туристів.

Про це повідомляє Ege Haber. Аварія сталася 27 червня близько 6.00 ранку. За даними видання, всього у ДТП дев’ять осіб отримало поранення різного ступеня тяжкості.

Серед постраждалих п’ятеро мандрівників та два водії (52-річний Алі Ризи Гюнгермюш та36-річний Енес Озтунч) транспортних засобів, які зіткнулися.

За даними ЗМІ, аварія сталася у результаті того, що 52-річний водій мікроавтобуса, який перевозив туристів, заснув за кермом.

На місце події прибула бригада медичних працівників та працівники поліції. Постраждалих доставили в лікарню на кареті швидкої допомоги. Наразі поліція з’ясовує всі обставини аварії.

Також вранці 14 червня відбулася смертельна ДТП з українцями у Румунії. Аварія з мікроавтобусом трапилася на кордоні з Угорщиною.

У результаті ДТП загинула одна людина, ще 16 людей постраждало. Також серед пасажирів була 8-річна дитина.

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Фото: Depositphotos

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