В городе Новоград-Волынском Житомирской области произошла стрельба. В результате инцидента 9-летний ребенок получил сквозное огнестрельное ранение спины.

Раненого мальчика в тяжелом состоянии сразу госпитализировали в реанимацию. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.

По данным местной полиции, инцидент якобы произошел на берегу местной реки, однако в ходе установления обстоятельств эти сведения не подтвердились.

Позже полицейские выяснили, что ребенок получил ранение в доме.

— С места происшествия изъяты пуля калибром 9 мм и другие вещественные доказательства. Также сейчас установлено, что к причинению ребенку огнестрельного ранения причастен житель Киева, военнослужащий, знакомый отца, который приехал накануне, — сообщили в полиции Житомирской области.

Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией об умышленном тяжком телесном повреждении (ч.1 ст.121 УК Украины).