Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

В Житомирской области стреляли в 9-летнего ребенка

В Житомирской области стреляли в 9-летнего ребенка

В городе Новоград-Волынском Житомирской области произошла стрельба. В результате инцидента 9-летний ребенок получил сквозное огнестрельное ранение спины.

Раненого мальчика в тяжелом состоянии сразу госпитализировали в реанимацию. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.

По данным местной полиции, инцидент якобы произошел на берегу местной реки, однако в ходе установления обстоятельств эти сведения не подтвердились.

Позже полицейские выяснили, что ребенок получил ранение в доме.

— С места происшествия изъяты пуля калибром 9 мм и другие вещественные доказательства. Также сейчас установлено, что к причинению ребенку огнестрельного ранения причастен житель Киева, военнослужащий, знакомый отца, который приехал накануне, — сообщили в полиции Житомирской области.

Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией об умышленном тяжком телесном повреждении (ч.1 ст.121 УК Украины).

Читайте
Мужчину, который порезал двухлетнего ребенка, арестовали в зале суда

Источник: Нацполиция

Фото: Pexels

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка