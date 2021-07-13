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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

У Житомирській області стріляли в 9-річну дитину

У Житомирській області стріляли в 9-річну дитину

У місті Новоград-Волинському Житомирської області сталася стрілянина. В результаті інциденту 9-річна дитина отримала наскрізне вогнепальне поранення спини.

Пораненого хлопчика у важкому стані відразу госпіталізували в реанімацію. Зараз медики надають йому необхідну допомогу.

За даними місцевої поліції, інцидент нібито стався на березі місцевої річки, проте в ході встановлення обставин ці відомості не підтвердилися. 

Пізніше поліцейські з’ясували, що дитина отримала поранення в будинку.

– З місця події вилучено куля калібром 9 мм та інші речові докази. Також зараз встановлено, що до заподіяння дитині вогнепального поранення причетний житель Києва, військовослужбовець, знайомий батька, який приїхав напередодні, – повідомили в поліції Житомирської області. 

Відомості про інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією про умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України).

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Джерело: Нацполіція

Фото: Pexels

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