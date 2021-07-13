У місті Новоград-Волинському Житомирської області сталася стрілянина. В результаті інциденту 9-річна дитина отримала наскрізне вогнепальне поранення спини.

Пораненого хлопчика у важкому стані відразу госпіталізували в реанімацію. Зараз медики надають йому необхідну допомогу.

За даними місцевої поліції, інцидент нібито стався на березі місцевої річки, проте в ході встановлення обставин ці відомості не підтвердилися.

Пізніше поліцейські з’ясували, що дитина отримала поранення в будинку.

– З місця події вилучено куля калібром 9 мм та інші речові докази. Також зараз встановлено, що до заподіяння дитині вогнепального поранення причетний житель Києва, військовослужбовець, знайомий батька, який приїхав напередодні, – повідомили в поліції Житомирської області.

Відомості про інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією про умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України).