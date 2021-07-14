В городе Сучжоу, что на востоке Китая, обвалилась пристройка в отеле Siji Kaiyuan. В результате инцидента погибли 17 человек, еще пять получили травмы.

Трагедия произошла во вторник, 13 июля. Спасатели завершили поисковую операцию только утром 14 июля, она продолжалась 36 часов. На место прибыло 600 работников экстренных служб.

Под завалами было найдено 23 человека, шесть из них были в сознании. Причиной обвала гостиницы считают несанкционированную реконструкцию.

Первоначально здание было трехэтажным, однако затем владельцы добавляли новые этажи. Власти провинции Цзянсу инициировали расследование обвала следственной группой. Виновным в трагедии грозит уголовная ответственность.

Сначала считалось, что в отеле находилось 18 человек, но впоследствии оказалось, что внутри было еще пять незарегистрированных гостей.

В июне в США обрушилось многоэтажное здание. Под завалами нашли тела 32 человек, однако около 113 людей все еще считаются пропавшими без вести.

Спасательные службы забрали с места обвала 5,5 млн фунтов мусора (около 2,5 тыс. тонн). 5 июля остатки конструкции многоэтажки снесли.