У місті Сучжоу, що на сході Китаю, обвалилася добудова у готелі Siji Kaiyuan. Внаслідок інциденту загинуло 17 людей, ще п’ять отримали травми.

Трагедія трапилася у вівторок, 13 липня. Рятувальники завершили пошукову операцію лише вранці 14 липня, вона тривала 36 годин. На місце прибуло 600 працівників екстрених служб.

Під завалами було знайдено 23 людини, шість з них були притомними. Причиною обвалу готелю вважають несанкціоновану реконструкцію.

Спочатку будівля була триповерховою, однак потім власники додавали нові поверхи. Влада провінції Цзянсу ініціювала розслідування обвалу слідчою групою. Винним у трагедії загрожує кримінальна відповідальність.

Спочатку вважалося, що у готелі перебувало лише 18 людей, але згодом виявилося, що всередині було ще п’ять незареєстрованих гостей.

У червні у США обвалився багатоповерховий будинок. Під завалами знайшли тіла 32 осіб, однак близько 113 людей все ще вважаються зниклими.

Рятувальні служби забрали з місця обвалу 5,5 млн фунтів cміття (близько 2,5 тис. тонн). 5 липня залишки конструкції багатоповерхівки знесли.