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Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

В Энергодаре планировали создать фейковый горсовет: обещали неподсудность власти в Киеве

сбу енергодар

Служба безопасности Украины блокировала создание самопровозглашенного “Энергодарского городского совета” в Запорожской области. Организовать фейковый орган местного самоуправления хотел местный житель.

По данным следствия, злоумышленник вместе с сообщниками пытались сформировать псевдогосударственные образования на территории региона.

— Для легитимизации своих “полномочий” они провели подпольные собрания и выбрали так называемых мэра и депутатов самопровозглашенного органа местного самоуправления, — сообщили в СБУ.

Для привлечения людей в свои ряды группировка обещала “должности”, освобождение от налогов, регистрации имущества, а также неподсудности органам судебной власти Украины.

Во время обысков силовики изъяли у злоумышленников учредительные документы фейковых образований, протоколы собраний и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности. Эти материалы направили на экспертизу.

Открыто производство по ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) УК Украины. Продолжается расследование для привлечения к ответственности других организаторов.

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Источник: СБУ

Фото: СБУ

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