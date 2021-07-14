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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

В Енергодарі планували створити фейкову міськраду: обіцяли непідсудність владі у Києві

сбу енергодар

Служба безпеки України блокувала створення самопроголошеної “Енергодарської міської ради” в Запорізькій області. Організувати фейковий орган місцевого самоврядування хотів місцевий житель. 

За даними слідства, зловмисник разом зі спільниками намагалися сформувати псевдодержавні утворення на території регіону.

– Для легітимізації своїх “повноважень” вони провели підпільні збори та вибрали так званих мера та депутатів самопроголошеного органу місцевого самоврядування, – повідомили в СБУ. 

Для залучення людей до своїх лав угрупування обіцяло “посади”, звільнення від податків, реєстрації майна, а також непідсудність органам судової влади України.

Під час обшуків силовики вилучили у зловмисників установчі документи фейкових утворень, протоколи зборів і комп’ютерну техніку з доказами незаконної діяльності. Ці матеріали направили на експертизу.

Відкрито провадження за ч. 1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) КК України. Триває розслідування для притягнення до відповідальності інших організаторів. 

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Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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