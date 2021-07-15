Убийство 14-летнего подростка на Житомирщине: новые подробности в деле

Трагедия произошла в селе Сингаи Житомирской области. 15-летний подросток пошел гулять и пропал, телефон был выключен. Родители искали сына всю ночь, подключили полицию и кинологов. Тело парня с многочисленными ножевыми ранениями и связанными руками нашли утром в подвале заброшенного здания.

Раны были в зоне грудной клетки, шеи, а еще много следов от побоев.

Полиция оперативно вычислила подозреваемого в жестоком убийстве — это 15-летняя одноклассница школьника.

Девушка рассказала, что встречалась с парнем в том заброшенном здания. А его смерть, мол, несчастный случай.

— Сначала сообщила, что парень оступился, упал, она его присыпала камнями, чтобы родителей не посадили в тюрьму. Однако затем изменила показания и сказала, что готовилась к убийству, с собой взяла скотч, канцелярский нож и на месте, где обнаружен труп, наносила парню телесные повреждения, — рассказал Юрий Олейник, руководитель полиции Житомирщины.

В гимназии, где научились подростки, педагоги шокированы, потому что всегда считали девушку спокойной и уравновешенной.

Полицейские выяснили, что между ними были дружеские отношения: часто общались в соцсетях, встречались вне школы. Однако в последнее время все изменилось. Но, что стало причиной конфликта, пока неизвестно.

Люди в селе не верят, что девушка сама совершила такое жестокое убийство, поскольку парень был спортсменом.

Полиция проверяет причастность других лиц к этому преступлению.

Парня сегодня похоронили, а подозреваемая сейчас в следственном изоляторе. Несмотря на юный возраст, за тяжкое преступление она будет нести полную ответственность — а это 15 лет колонии.