Вбивство 14-річного підлітка на Житомирщині: нові подробиці у справі

Трагедія сталася у селі Сингаїв Житомирської області. 15-річний підліток пішов гуляти і зник, телефон був вимкнений. Батьки шукали сина всю ніч, підключили поліцію і кінологів. Тіло хлопця з численними ножовими пораненнями та зв’язаними руками знайшли вранці у підвалі закинутої будівлі.

Рани були в зоні грудної клітини, шиї, а ще багато слідів від побоїв.

Поліція оперативно вирахували підозрюваного у жорстокому вбивстві – це 15-річна однокласниця школяра.

Дівчина розповіла, що зустрічалася з хлопцем у тій занедбаній будівлі. А його смерть, мовляв, нещасний випадок.

– Спочатку повідомила, що хлопець оступився, впав, вона його присипала камінням, щоб батьків не посадили до в’язниці. Однак потім змінила покази і сказала, що готувалася до вбивства, з собою взяла скотч, канцелярський ніж і на місці, де виявлено труп, завдавала хлопцю тілесних ушкоджень, – розповів Юрій Олійник, керівник поліції Житомирщини.

У гімназії, де навчилися підлітки, педагоги шоковані, бо завжди вважали дівчину спокійною та врівноваженою.

Поліцейські з’ясували, що між ними були дружні стосунки: часто спілкувалися у соцмережах, зустрічалися поза школою. Проте останнім часом все змінилося. Але, що стало причиною конфлікту, наразі невідомо.

Люди в селі не вірять, що дівчина сама вчинила таке жорстоке вбивство, оскільки хлопець був спортсменом.

Поліція перевіряє причетність інших осіб до цього злочину.

Хлопця сьогодні поховали, а підозрювана нині у слідчому ізоляторі. Попри юний вік, за тяжкий злочин вона нестиме повну відповідальність – а це 15 років колонії.