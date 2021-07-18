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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

В Кривом Роге пациент психбольницы убил санитара и сбежал

Чернівецька обласна психіатрична лікарня

В Кривом Роге 21-летний пациент психиатрической лечебницы убил 54-летнего медбрата и скрылся.

По данным полиции, злоумышленник нанес мужчине несколько ударов по голове, которые оказались несовместимы с жизнью.

Затем пациент покинул территорию лечебницы и скрылся в неизвестном направлении.

На месте происшествия работают правоохранители, которые предпринимают все возможные меры для нахождения преступника.

На него заведено уголовное дело по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

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