В Кривом Роге пациент психбольницы убил санитара и сбежал

В Кривом Роге 21-летний пациент психиатрической лечебницы убил 54-летнего медбрата и скрылся.

По данным полиции, злоумышленник нанес мужчине несколько ударов по голове, которые оказались несовместимы с жизнью.

Затем пациент покинул территорию лечебницы и скрылся в неизвестном направлении.

На месте происшествия работают правоохранители, которые предпринимают все возможные меры для нахождения преступника.

На него заведено уголовное дело по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет.