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Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

У Кривому Розі пацієнт психлікарні убив санітара та втік

Чернівецька обласна психіатрична лікарня

У Кривому Розі 21-річний пацієнт психіатричної лікарні вбив 54-річного медбрата та зник.

За даними поліції, зловмисник наніс чоловіку кілька ударів по голові, які виявилися несумісними з життям.

Потім пацієнт вибрався з території лікарні та зник у невідомому напрямку.

На місці події працюють правоохоронці, які докладають всіх можливих заходів для знаходження злочинця.

На нього заведено кримінальну справу за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

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