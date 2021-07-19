ДТП у Херсонській області – подробиці ДТП події 19 липня

Під час виконання службових обов’язків у Херсонській області загинув 29-річний поліцейський. Водій автомобіля DAF наїхав на правоохоронця під час патрулювання автодороги.

ДТП сталася на трасі М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ. Близько 2.00 години ночі інспектор зупинив вантажівку для перевірки, коли водій іншого авто наїхав на службовий транспортний засіб поліції та правоохоронця.

28-річний поліцейський Дмитро Сапога зазнав травм, несумісних з життям та загинув на місці аварії. Наразі слідчі з’ясовують обставини страшної трагедії.

Інспектор служив у лавах патрульної поліції Херсонської області з травня 2018 року. Колеги вважали його чуйним, добрим та відданим своїй справі.

У загиблого поліцейського залишилися батьки та брат з сестрою. Поліція висловила щирі співчуття рідним та близьким Дмитра.