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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

На Херсонщині під час патрулювання загинув 29-річний поліцейський

Свічка

Під час виконання службових обов’язків у Херсонській області загинув 29-річний поліцейський. Водій автомобіля DAF наїхав на правоохоронця під час патрулювання автодороги.

ДТП сталася на трасі М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ. Близько 2.00 години ночі інспектор зупинив вантажівку для перевірки, коли водій іншого авто наїхав на службовий транспортний засіб поліції та правоохоронця.

ДТП у Херсонській області – подробиці ДТП події 19 липня

28-річний поліцейський Дмитро Сапога зазнав травм, несумісних з життям та загинув на місці аварії. Наразі слідчі з’ясовують обставини страшної трагедії.

Інспектор служив у лавах патрульної поліції Херсонської області з травня 2018 року. Колеги вважали його чуйним, добрим та відданим своїй справі.

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У загиблого поліцейського залишилися батьки та брат з сестрою. Поліція висловила щирі співчуття рідним та близьким Дмитра.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція, Dreamstime

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