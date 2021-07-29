Очільника АРМА та його заступника відсторонили через розкрадання грошей

Виконуючого обов’язки голови Нацагентства України з питань виявлення та управління активами, отриманими від корупційних злочинів (АРМА), та його заступника відсторонено від посад у зв’язку із підозрою щодо привласнення більше $400 тис.
Обом обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, після того як їм було оголошено про відповідну підозру, повідомили у Державному бюро розслідувань.
Підозрювані з серпня до грудня 2020 року незаконно заволоділи коштами державного бюджету.
Вони діяли у змові з адвокатами та неназваною фізичною особою.
За даними ДБР, зловмисники на підставі підроблених судових рішень відправляли гроші на банківський рахунок неназваної особи, а потім розподіляли кошти між членами злочинного угруповання.
Про підозру, окрім в. о. очільника АРМА та його заступника, було оголошено ще чотирьом фігурантам справи. Їх звинувачують у порушенні ч. 5 ст. 191 (Заволодіння майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
Зловмисникам загрожує позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна.