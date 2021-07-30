Пожар на ферме возле села Лукановка: подробности пожара

В Николаевской области произошел пожар на территории фермерского хозяйства. Огонь вспыхнул около села Лукановка Первомайского района.

На вызов прибыли спасатели и пожарные. Они выяснили, что в 12 км от места пожара начали гореть грубые корма весом примерно 400 тонн.

Пламя распространилось на площадь около 1 тыс. кв. м. Через час после сообщения о пожаре работники ГСЧС смогли локализовать возгорание огня.

На месте происшествия работали 15 человек личного состава и три единицы специальной техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Дополнительно спасатели подвозили воду такторами с бочками фермерского хозяйства, автомобилем КАМАЗ и погрузчиком John Deere.

Пожарные локализовали пожар в 15.20, а ликвидировали его удалось лишь через три часа — в 18.20 сегодня, 30 июля. Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной возгорания огня.

По данным ГЧСЧ, по состоянию на утро 30 июля, за последние сутки произошло 333 пожаров. Среди них 67 случаев в жилых секторах и семь — в производственной сфере.