Пожежа на фермі біля села Луканівка: подробиці пожежі

У Миколаївській області сталася пожежа на території фермерського господарства. Вогонь спалахнув біля села Луканівка Первомайського району.

На виклик прибули рятувальники та вогнеборці. Вони з’ясували, що за 12 км від місця пожежі почали горіти грубі корма вагою приблизно 400 тонн.

Полум’я розповсюдилося на площу близько 1 тис. кв. м. Через годину після повідомлення про пожежу працівники ДСНС змогли локалізувати спалах вогню.

На місці події працювали 15 осіб особового складу та три одиниці спеціальної техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Додатково рятувальники підвозили воду такторами з бочками фермерського господарства, автомобілем КАМАЗ та навантажувачем John Deere.

Вогнеборці локалізували пожежу о 15.20, а ліквідували її вдалося лише через три години – о 18.20 сьогодні, 30 липня. Наразі фахівці з’ясовують, що стало причиною загоряння вогню.

За даними ДСНС, станом на ранок 30 липня, за останню добу сталося 333 пожеж. Серед них 67 випадків у житлових секторах та сім – у виробничій сфері.