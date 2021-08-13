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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Драка переросла в стрельбу: в Киеве задержали мужчину

Драка переросла в стрельбу: в Киеве задержали мужчину

В Киеве в Голосеевском районе произошла драка со стрельбой. Свидетели рассказали, что между двумя компаниями людей возник спор.

В какой-то момент один из мужчин начал стрелять, после чего все остальные участники инцидента убежали. Когда правоохранители приехали на улицу Маршала Конева, то стрелок и его оппонент находились на месте происшествия.

Стрельба в Киеве: злоумышленника задержали правоохранители

Второй мужчина получил телесные повреждения, ему оказали медицинскую помощь, однако он отказался от дальнейшей госпитализации и написания заявления в полицию. Сам правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить свои действия.

Правоохранители изъяли на месте происшествия и из транспортного средства стрелка разрешения на оружие, большое количество патронов различного калибра, 14 гильз для устройства травматического действия, магазин, скорее всего, от пистолета, охотничьи ружья, и предметы, похожие на автомат Калашникова. Изъятые вещи направили на экспертизы.

Стрельба в Киеве: злоумышленника задержали правоохранители

Уроженца Донецкой области 1986 года рождения, который устроил стрельбу, задержали. Прокуратура открыла уголовное производство по статье 296 (Хулиганство) УК Украины.

Следователи решают вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании меры пресечения. Мужчине грозит заключение сроком до семи лет. Сейчас полицейские устанавливают личности других участников происшествия и выясняют, как оружие оказалось в руках злоумышленника.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция, Pexels

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