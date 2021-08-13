Стрельба в Киеве: злоумышленника задержали правоохранители

В Киеве в Голосеевском районе произошла драка со стрельбой. Свидетели рассказали, что между двумя компаниями людей возник спор.

В какой-то момент один из мужчин начал стрелять, после чего все остальные участники инцидента убежали. Когда правоохранители приехали на улицу Маршала Конева, то стрелок и его оппонент находились на месте происшествия.

Второй мужчина получил телесные повреждения, ему оказали медицинскую помощь, однако он отказался от дальнейшей госпитализации и написания заявления в полицию. Сам правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить свои действия.

Правоохранители изъяли на месте происшествия и из транспортного средства стрелка разрешения на оружие, большое количество патронов различного калибра, 14 гильз для устройства травматического действия, магазин, скорее всего, от пистолета, охотничьи ружья, и предметы, похожие на автомат Калашникова. Изъятые вещи направили на экспертизы.

Уроженца Донецкой области 1986 года рождения, который устроил стрельбу, задержали. Прокуратура открыла уголовное производство по статье 296 (Хулиганство) УК Украины.

Следователи решают вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании меры пресечения. Мужчине грозит заключение сроком до семи лет. Сейчас полицейские устанавливают личности других участников происшествия и выясняют, как оружие оказалось в руках злоумышленника.