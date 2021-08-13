Стрілянина у Києві: зловмисника затримали правоохоронці

У Києві в Голосіївському районі сталася бійка зі стріляниною. Свідки розповіли, що між двома компаніями людей виникла суперечка.

В якийсь момент один з чоловіків почав стріляти, після чого всі інші учасники інциденту втекли. Коли правоохоронці приїхали на вулицю Маршала Конєва, то стрілок та його опонент перебували на місці події.

Другий чоловік дістав тілесні ушкодження, йому надали медичну допомогу, однак він відмовився від подальшої госпіталізації та написання заяви у поліцію. Сам правопорушник перебував у стані алкогольного сп’яніння та не зміг пояснити свої дії.

Правоохоронці вилучили на місці події та з транспортного засобу стрілка дозволи на зброю, велику кількість патронів різного калібру, 14 гільз для пристрою травматичної дії, магазин, найімовірніше, від пістолету, мисливські рушниці, та предмети, схожі на автомат Калашникова. Вилучені речі направили на експертизи.

Уродженця Донеччини 1986 року народження, який влаштував стрілянину, затримали. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 296 (Хуліганство) КК України.

Слідчі розв’язують питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Чоловікові загрожує ув’язнення терміном до семи років. Наразі поліцейські встановлюють особи інших учасників події та з’ясовують, як зброя опинилася в руках зловмисника.