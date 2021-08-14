В Ивано-Франковской области произошла страшная смертельная автокатастрофа. В результате аварии погибли два человека и еще трое травмированы.

ДТП произошло ночью 14 августа. В спасательную службу поступило сообщение, что на трассе Мукачево — Львов произошла авария. По предварительным данным, в автомобиле зажало пять человек, поэтому спасатели выехали на место происшествия, чтобы помочь им.

Однако вскоре выяснилось, что два человека погибли и еще трое получили травмы. Спасатели деблокировали пострадавших, передали медицинским работникам для дальнейшей госпитализации.

Дополнительно сотрудники спасательной службы провели работы по отключению аккумуляторных батарей транспортного средства. Для ликвидации последствий ДТП привлекли 10 спасателей.

По данным Национальной полиции, по состоянию на 31 июля, в 2021 году произошло 102 977 дорожно-транспортных происшествий. Для сравнения, в 2020 году всего произошло 86 890 ДТП.

За этот год произошло 12 994 аварий с погибшими или травмированными. Согласно статистике, в 1 575 автокатастрофах погибли люди, а еще в 16 017 авариях граждане получили травмы.