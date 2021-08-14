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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В автокатастрофе под Одессой погибли трое полицейских, еще один травмирован

В автокатастрофе под Одессой погибли трое полицейских, еще один травмирован

В Одесской области в автокатастрофе погибли трое работников Национальной полиции, еще один правоохранитель травмировался.

По предварительным данным, сотрудники Управления уголовного розыска в селе Заря с трассы сошли в кювет на служебном автомобиле.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства автокатастрофы. Сведения об этом ДТП внесли в ЕРДР по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Смерть полицейского в Чернигове

Ночью 12 августа в Чернигове сбили 38-летнего полицейского, от полученных травм инспектор отдела ювенальной превенции погиб на месте автокатастрофы. ДТП произошло на пешеходном переходе в спальном районе города.

В полиции рассказали, что 38-летний полицейский Олег Шарпатый был энергичным, ответственным и профессиональным правоохранителем. Коллеги будут помнить его как человека, который добросовестно служил украинскому государству.

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Видео: Поліція Одещини

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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