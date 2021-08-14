В Івано-Франківській області сталася страшна смертельна автокатастрофа. Унаслідок аварії загинуло двоє людей та ще троє травмувалися.

ДТП сталася вночі 14 серпня. У рятувальну службу надійшло повідомлення, що на трасі Мукачево – Львів сталася аварія. За попередніми даними, в автомобілі затиснуло п’ятьох людей, тож рятувальники виїхали на місце події, щоб допомогти їм.

Однак згодом з’ясувалося, що двоє людей загинуло та ще троє дістали травми. Рятувальники деблокували постраждалих, яких передали медичним працівникам для подальшої госпіталізації.

Додатково працівники рятувальної служби провели роботи щодо відключення акумуляторних батарей транспортного засобу. Для ліквідації наслідків ДТП залучили 10 рятувальників.

За даними Національної поліції, станом на 31 липня, у 2021 році сталося 102 977 дорожньо-транспортних пригод. Для порівняння, у 2020 році загалом сталося 86 890 ДТП.

За цей рік сталося 12 994 аварій з загиблими або травмованими. Згідно зі статистикою, у 1 575 автокатастрофах загинули люди, а ще у 16 017 аваріях громадяни дістали травми.