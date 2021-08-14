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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Двое погибших: на Черкасчине автомобиль утонул в водоеме

ДТП на Черкащині

В Городище Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествия, в результате которого два человека погибли.

Инцидент произошел в субботу, 14 августа, около 15.00, сообщили в пресс-службе полиции.

По предварительным данным 35-летний водитель иномарки Fiat не справился с управлением на дамбе и вылетел в водоем.

В результате он и его 40-летний пассажир скончались на месте происшествия, третьему человеку – 36-летнему местному жителю удалось выбраться из машины. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая решает вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение ПДД) УК Украины.

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Фото: Нацполиция

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