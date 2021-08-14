В городе Одесса произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Спасателям пришлось эвакуировать 19 местных жителей.

Огонь вспыхнул ночью 14 августа в квартире на 11-м этаже. Пламя разгорелось в 14-этажном доме на улице Грушевского.

Тушение пожара усложнила значительная задымленность. Пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения в звене газодымозащитной службы.

Работники спасательной службы были вынуждены эвакуировать 19 жильцов дома, которые проживали на верхних этажах. Спустя почти час после получения сообщения спасателям удалось ликвидировать пожар на площади около 30 кв. м.

На месте происшествия работали 38 спасателей и привлекли 12 единиц техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В ГЧСЧ отметили, что пострадавших нет. Сейчас специалисты выясняют возможные причины пожара.

По данным ГЧСЧ, за последние сутки в Украине произошло 352 пожаров. К сожалению, один человек погиб и еще четверо пострадали. Однако пожарным удалось спасти двух людей.