У місті Одеса сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку. Рятувальникам довелося евакуювати 19 місцевих жителів.

Вогонь спалахнув вночі 14 серпня у квартирі на 11-му поверсі. Полум’я розгорілося у 14-поверховому будинку на вулиці Грушевського.

Гасіння пожежі ускладнила значна задимленість. Вогнеборцям довелося працювати в апаратах для захисту органів дихання та зору в ланці газодимозахисної служби.

Працівники рятувальної служби були змушені евакуювати 19 мешканців будинку, які проживали на верхній поверхах. Через майже годину після отримання повідомлення рятувальникам вдалося ліквідувати пожежі на площі близько 30 кв. м.

На місці події працювали 38 рятувальників та залучили 12 одиниць техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. У ДСНС зазначили, що постраждалих немає. Наразі фахівці з’ясовують можливі причини пожежі.

За даними ДСНС, за останню добу в Україні сталося 352 пожеж. На жаль, одна людина загинула та ще четверо постраждало. Однак вогнеборцям вдалося врятувати двох осіб.