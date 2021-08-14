В Одеській області в автокатастрофі загинули троє працівників Національної поліції, ще один правоохоронець травмувався.

За попередніми даними, співробітники Управління карного розшуку у селі Зоря з траси з’їхали у кювет на службовому транспортному засобі.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини автокатастрофи. Відомості про цю ДТП внесли у ЄРДР за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Смерть поліцейського у Чернігові

Вночі 12 серпня у Чернігові збили 38-річного поліцейського, від отриманих травм інспектор відділу ювенальної превенції загинув на місці автокатастрофи. ДТП сталася на пішохідному переході у спальному районі міста.

У поліції розповіли, що 38-річний поліцейський Олег Шарпатий був енергійним, відповідальним та професійним правоохоронцем. Колеги пам’ятатимуть його як людину, яка сумлінно служила українській державі.

Відео: Поліція Одещини