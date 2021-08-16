Мешканці Кривого Рогу влаштували імпровізований меморіал у холі міської ради на честь загиблого напередодні мера Костянтина Павлова.

Люди масово несуть квіти до портрета, встановленому в холі будівлі.

Крім того, вівторок, 16 серпня, в місті оголошено днем ​​жалоби.

Несуть квіти до ОДА: в Кривому Розі оголосили жалобу за загиблим мером / 5 фотографий

Нагадаємо, 45-річного Павлова 15 серпня виявили з вогнепальним пораненням на території власного будинку. У нього залишилися дружина і син. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство).

Пізніше стало відомо, що поліція розглядає дві версії загибелі мера Кривого Рогу: вбивство та самогубство. Обставини смерті політика все ще встановлюються.

Крім того, в інтернеті з’явився запис з камер відеоспостереження, де видно, як Павлов ходив по дому із карабіном. У поліції заявили, що не знають, як відео потрапило в громадський доступ, оскільки до нього мали доступ лише експерти.