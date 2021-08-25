В Киеве на улице Елены Телиги перевернулся молдавский автобус, который выполнял рейс Кишинев-Москва. В результате аварии пострадали 18 человек, восемь из них забрали в больницу.

Около 2.00 водитель автобуса Кишинев-Москва не справился с управлением, в результате чего врезался в бордюр и перевернулся.

На место прибыли медицинские работники, правоохранители и спасатели. Сейчас транспортное средство удалось поднять на колеса.

По предварительным данным, всего в автобусе находилось 48 пассажиров и два водителя. В пострадавших травмы различной тяжести, среди них, в частности, трое детей.

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