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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Постраждали 18 осіб: у Києві перекинувся автобус з пасажирами

аварія, ДТП

У Києві на вулиці Олени Теліги перекинувся молдовський автобус, який виконував рейс Кишинів-Москва. У результаті аварії постраждало 18 осіб, вісім з них забрали до лікарні.

Близько 2.00 водій автобусу Кишинів-Москва не впорався з кермуванням, внаслідок чого врізався у бордюр і перекинувся.

На місце прибули медичні працівники, правоохоронці та рятувальники. Наразі транспортний засіб вдалося підняти на колеса.

За попередніми даними, всього в автобусі перебувало 48 пасажирів та два водії. У постраждалих травми різної важкості, серед них зокрема троє дітей.

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Фото: Depositphotos

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