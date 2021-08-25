У Києві на вулиці Олени Теліги перекинувся молдовський автобус, який виконував рейс Кишинів-Москва. У результаті аварії постраждало 18 осіб, вісім з них забрали до лікарні.

Близько 2.00 водій автобусу Кишинів-Москва не впорався з кермуванням, внаслідок чого врізався у бордюр і перекинувся.

На місце прибули медичні працівники, правоохоронці та рятувальники. Наразі транспортний засіб вдалося підняти на колеса.

За попередніми даними, всього в автобусі перебувало 48 пасажирів та два водії. У постраждалих травми різної важкості, серед них зокрема троє дітей.

Читайте: