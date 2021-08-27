Спасатели Прикарпатья оказали помощь туристу и Польши, который травмировался в горах. Он был в составе группы туристов.

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел 26 августа.

— Поступило сообщение о том, что во время движения группы туристов из Польши в составе шести человек по горному туристическому маршруту на территории Осмолода, Калушского района, один из туристов травмировал ногу и нуждался в помощи спасателей. В 19.30 спасатели прибыли к мужчине, оказали первую домедицинскую помощь и начали сопровождение, — сообщили в ведомстве.

Так, спасатели обеспечили безопасный сопровождение туриста на расстояние 19 км, откуда он вместе со своей группой направился к временному месту жительства.

Накануне в Ивано-Франковской области во время подъема на гору Говерла ребенок отстал от туристической группы из Коломыи и заблудился.

Его искали два дня и в итоги нашли.