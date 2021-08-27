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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

У горах на Прикарпатті травмувався турист з Польщі

У горах на Прикарпатті травмувався турист з Польщі

Рятувальники Прикарпаття надали допомогу туристу і Польщі, який травмувався в горах. Він був у складі групи туристів. 

Про це повідомили в прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався 26 серпня. 

– Надійшло повідомлення про те, що під час руху групи туристів з Польщі в складі шести осіб по гірському туристичному маршруту на території Осмолода, Калуського району, один з туристів травмував ногу і потребував допомоги рятувальників. О 19.30 рятувальники прибули до чоловіка, надали першу домедичну допомогу і почали супровід, – повідомили у відомстві.

Так, рятувальники забезпечили безпечний супровід туриста на відстань 19 км, звідки він разом зі своєю групою попрямував до тимчасового місця проживання.

Напередодні в Івано-Франківській області під час підйому на гору Говерла дитина відстав від туристичної групи з Коломиї та заблукав.

Його шукали два дні та в підсумку знайшли. 

Джерело: ДСНС

Фото: Unsplash

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