Рятувальники Прикарпаття надали допомогу туристу і Польщі, який травмувався в горах. Він був у складі групи туристів.

Про це повідомили в прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався 26 серпня.

– Надійшло повідомлення про те, що під час руху групи туристів з Польщі в складі шести осіб по гірському туристичному маршруту на території Осмолода, Калуського району, один з туристів травмував ногу і потребував допомоги рятувальників. О 19.30 рятувальники прибули до чоловіка, надали першу домедичну допомогу і почали супровід, – повідомили у відомстві.

Так, рятувальники забезпечили безпечний супровід туриста на відстань 19 км, звідки він разом зі своєю групою попрямував до тимчасового місця проживання.

Напередодні в Івано-Франківській області під час підйому на гору Говерла дитина відстав від туристичної групи з Коломиї та заблукав.

Його шукали два дні та в підсумку знайшли.