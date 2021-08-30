Стан семирічного хлопчика з Черкас, якого госпіталізували з травмами та ознаками мозкової коми третього ступеня, погіршився.

Про це повідомив директор Черкаської дитячої обласної лікарні Микола Кондрацький.

Очільник закладу зазначає, що дитина нині у вкрай важкому стані:

– Погіршилися всі показники, спостерігаємо негативну динаміку. Дитина все ще в термінальній комі, у нього поліорганна недостатність, зокрема, нирок та печінки, – зазначив лікар.

Те, що дитина кілька днів пролежала без свідомості із гематомою головного мозку, відірваними губами, вухами, частиною статевого органу, пролежнями та слідами від затушених цигарок, повідомив депутат Верховної Ради VIII скликання Олег Петренко 27 серпня.

Директора обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ігор Фесун повідомив, що швидку увечері 24 серпня викликала швидку бабуся. За його словами, жінка припустила, що в хлопчика черепно-мозкова травма – у нього на голові була велика гематома, він дві доби майже нічого не їв і зранку вона не може його розбудити.

Ігор Фесун зауважив, що бригада медиків на місці побачила, що дитина без свідомості, з великою гематомою на голові, у нього також була рана на вусі, травма губи, частково відсутній статевий орган. Супроводжувала в лікарню травмованого хлопчика бабуся з онучкою. Також він прокоментував травми щодо відсутності частини органів у дитини. За його словами, ці травми незрозуміло коли отримані.

Медичний директор Черкаської обласної дитячої лікарні Наталія Волчкова розповіла, що дитину привезли у вкрай важкому стані з ознаками мозкової коми третього ступеня, також були численні садна на тілі, рвана рана нижньої губи, рана вуха й дефекти тканин округлої форми по тілу на лівому стегні.

Рваних ран, як від укусів тварин чи відбитків зубів, стверджує вона, не було.

Директор Черкаської дитячої обласної лікарні Микола Кондрацький наголосив, що дитину не можуть ні прооперувати, ні транспортувати, оскільки в нього розбалансовані показники калію, натрію, взагалі немає білка.

Лікар-анестезіолог Черкаської обласної дитячої лікарні Світлана Федченко зазначила, що діяльність мозку хлопчика – наднизька, її ледь фіксують прилади. Дитина дихає за допомогою апарату штучного дихання, а кровообіг підтримують медикаментами.

Вона наголосила, що в маленького черкащанина – внутрішня та поверхнева гематоми. Найважче, за її словами, це сильний забій мозкової тканини, яку показала комп’ютерна томографія. Щодо інших травм, то це подряпини, дефекти шкіри, запальні процеси навколо вух та статевих органів.

Батьки хлопчика на час трагедії перебували в Києві, бо матері там робили операцію.

Бабуся, яка тимчасово займалася опікунством неповнолітнього, повідомила поліції, що хлопчик упав з купи цегли в дворі.

За кілька днів після інциденту вона виявила його на ліжку без свідомості, після чого одразу викликала швидку допомогу.

За фактом того, що пенсіонерка залишила в небезпеці постраждалу дитину, не звернувшись до медиків, правоохоронці повідомили їй про підозру за фактом залишення в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки.

Жінці загрожує ув’язнення на термін від трьох до восьми років. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Речниця Нацполіції області Зоя Вовк повідомила, що в реанімаційному відділенні хлопчика оглядали медики та експерт. За її словами, травми, які є у нього, характерні падінню, також є подряпини на кінцівках рук і ніг. Слідів від укусів тварин не виявлено, всі органи у дитини на місці.

За словами першого заступника керівника Черкаської окружної прокуратури Артема Шляхова, бабуся хлопчика перебуває під судовим слідством, оскільки раніше щодо неї скеровувалось кримінальне провадження за нанесення легких тілесних ушкоджень та грабіж.

На засідання вона систематично не з’являлась, останнє засідання було в 2020 році, після чого її оголосили в розшук.

Служби, які цим займались, навідувались до неї додому, де вона й написала пояснювальну записку, що зобов’язується надалі засідання відвідувати.

За словами екс-нардепа Олега Петренка, родина хлопчика й раніше створювала проблеми для всього кварталу, тому що розводила собак.

Так, 15 квітня 2015 року біля будинку, де сталась трагедія, п’ять алабаїв погризли 24-річну черкащанку.

Жінці сильно пошматували ноги, були ушкодження й паху. Постраждалу прооперували в Третій Черкаській міській лікарні.

За тиждень до того рішенням виконкому виконавча служба знесла незаконно встановлений паркан у дворі, де власники вигулювали близько двох десятків псів.

У вересні 2015 року суд дав дозвіл на примусове проникнення на територію двору для вилучення всіх алабаїв, які там проживали.

Джерело: Суспільне