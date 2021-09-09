Подозреваемая в покушении на убийство двух педагогов полтавской школы №11 Таисия Петрова писала в дневнике о самоубийстве.

Кроме того, присутствующие во время судебного заседания в зале Киевского районного суда, где 8 сентября девушке избирали меру пресечения, заметили на ее руках порезы.

Подозреваемая утверждает, что арбалет приобрела случайно, потому что ей нравится такой вид спорта. Нападение на учителей не планировала и убивать их не хотела.

По ее словам, приступ ярости спровоцировали воспоминания о многолетней травле, которую она пережила во время учебы в школе.

С буллингом, говорит девушка, сталкивалась и в Национальном университете гражданской защиты, где уже третий год изучает психологию.

– Внезапно мелькнуло: Все, хватит! В тот миг я почувствовала, будто контролирую ситуацию и буду теперь пугать, – сообщилала во время заседания девушка.

В школе №11 девушка училась только до пятого класса, а в целом сменила три учебных заведения.

– Я была впечатлительным ребенком, который воспринимал все очень остро, – вспоминает девушка.

В школу в день, когда случилось происшествие, Таисия взяла двенадцать стрел. Зайдя в первый кабинет, что ей попался на втором этаже учебного заведения, попала из арбалета учительнице в спину.

Следующей жертвой стала заместитель директора. Последняя успела прикрыться руками, поэтому стрелой ей пробило кисть.

Нападавшая отметила то, что заместитель директора первая установила с ней контакт, начала вести конструктивный диалог и не пыталась отвечать на ее поступок агрессией.

Назвала девушка героем и девятиклассника, который забрал у нее из рук арбалет.

Адвокат Ольга Шевцова очень надеется, что дело ее подзащитной в дальнейшем переквалифицируют, потому что у девушки была скорее цель запугать, чем убивать.

Однако ее ходатайство о хотя бы о домашнем аресте были отклонены – девушку взяли под стражу до 5 ноября включительно без права выйти под залог.

Мать Таисии успела обнять дочь перед тем, как ее в наручниках вывели из зала и повезли в СИЗО. За покушение на две жизни девушке грозит от десяти лет за решеткой.

Отец задержанной в комментарии журналистам смог лишь сказать, что они с матерью шокированы произошедшим. Знали ли о том, что дочь имеет проблемы, родители не признались.

Сейчас, по словам заместителя руководителя Полтавской окружной прокуратуры Вадима Лукьянченко, назначен ряд экспертиз:

судебно-медицинская – для выяснения степени тяжести телесных повреждений, нанесенных потерпевшим,

судебно-криминалистическая – для изучения орудия совершения преступления,

судебно-психолого-психиатрическая – для определения психического состояния подозреваемой.

Мнение о том, что дело стрельбы в Полтаве могут переквалифицировать, Фактам ICTV озвучил глава адвокатского объединения Кравец и партнеры, адвокат Ростислав Кравец.

По убеждению эксперта, 19-летняя бывшая ученица после исследования всех обстоятельств дела может стать пострадавшей от другого преступления, например, от травли, а использование арбалета могут определить как превышение необходимой самообороны.

Чрезвычайное происшествие в полтавской школе №11 произошло 6 сентября около 10.00.

19-летняя девушка зашла с арбалетом в одну из аудиторий на втором этаже и выстрелила в учительницу и заведующую учебного заведения.

Фото: News Kharkiv