Підозрювана в замаху на вбивство двох педагогів полтавської школи №11 Таїсія Петрова писала в щоденнику про самогубство.

Крім того, присутні під час судового засідання в залі Київського районного суду, де 8 вересня дівчині обирали запобіжний захід, помітили на її руках порізи.

Підозрювана стверджує, що арбалет придбала випадково, бо їй подобається такий вид спорту. Напад на вчителів не планувала й вбивати їх не хотіла.

За її словами, напад люті спровокували спогади про багаторічне цькування, яке вона пережила під час навчання в школі.

Із булінгом, каже дівчина, стикалася й у Національному університеті цивільного захисту, де вже третій рік вивчає психологію.

– Раптово майнуло: Усе, досить! Тієї миті я відчула, ніби контролюю ситуацію й буду тепер лякати, – сказала під час засідання дівчина.

У школі №11 дівчина навчалась лише до п’ятого класу, а загалом змінила три навчальні заклади.

– Я була вразливою дитиною, яка сприймала все дуже гостро, – пригадує дівчина.

До школи того дня, коли сталась надзвичайна подія, Таїсія взяла дванадцять стріл. Зайшовши до першого кабінету, що їй трапився на другому поверсі навчального закладу, поцілила з арбалету вчительці у спину.

Наступною жертвою стала заступник директора. Остання встигла прикритися руками, тож стрілою їй пробило кисть.

Нападниця відзначила те, що заступник директора перша встановила з нею контакт, почала вести конструктивний діалог та не намагалась відповідати на її вчинок агресією.

Назвала дівчина героєм і дев’ятикласника, який забрав у неї з рук арбалета.

Адвокат Ольга Шевцова дуже сподівається, що справу її підзахисної в подальшому перекваліфікують, бо в дівчини була скоріше мета залякати, ніж вбивати.

Однак її клопотання про хоча б домашній арешт були відхилені – дівчину взяли під варту до 5 листопада включно без права вийти під заставу.

Мати Таїсії встигла обняти дочку перед тим, як її в кайданках вивели із зали та повезли до СІЗО. За замах на два життя дівчині загрожує від десяти років за ґратами.

Батько затриманої в коментарі журналістам зміг лише сказати, що вони з матір’ю шоковані тим, що відбулося. Чи знали про те, що дочка має проблеми, батьки не зізналися.

Нині, за словами заступника керівника Полтавської окружної прокуратури Вадима Лук’янченка, призначено ряд експертиз:

судово-медична – для з’ясування ступеню тяжкості тілесних ушкоджень, які завдані потерпілим,

судово-криміналістична – для вивчення знаряддя вчинення злочину,

судово-психолого-психіатрична – для визначення психічного стану підозрюваної.

Думку про те, що справу стрілянини в Полтаві можуть перекваліфікувати, Фактам ICTV озвучив голова адвокатського об’єднання Кравець і партнери, адвокат Ростислав Кравець.

На переконання експерта, 19-річна колишня учениця після дослідження всіх обставин справи може стати постраждалою від іншого злочину, наприклад, від цькування, а використання арбалета можуть визначити як перевищення необхідної самооборони.

Надзвичайна подія в полтавській школі №11 сталася 6 вересня близько 10.00.

19-річна дівчина зайшла з арбалетом до однієї з аудиторій на другому поверсі й вистрілила у вчительку та завідувача навчального закладу.

Фото: News Kharkiv