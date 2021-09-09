Авария нефтепровода на Сумщине: поле с кукурузой стало черным — фото

Возле села Кардашовка в Сумской области произошла авария на нефтепроводе. Из-за двух мест разгерметизации нефтесборного коллектора Бугруватовского месторождения загрязнены земли, на которых расположено поле с кукурузой.

Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

По данным учреждения, общая площадь загрязненных земель составила 0,35 га. Благодаря фотографиям с места происшествия можно увидеть, что поле с кукурузой стало черным.

Специалисты Госэкоинспекции Сумщины провели внеплановую проверку НГДУ Охтирканафтогаз ПАО Укрнафта в части соблюдения требований действующего природоохранного законодательства Украины в сфере охраны земельных ресурсов.

В то же время работники отдела, который специализируется на инструментально-лабораторном контроле, взяли две пробы грунта загрязненных участков и одну фоновую.

Сейчас Охтирканафтогаз продолжает собирать загрязненный нефтью грунт различными способами (ручными и механическими средствами).

После этого площадь поля должны обработать биодеструкторами (специализированными микроорганизмами, которые способствуют эффективному разложению растительных остатков сельскохозяйственных культур).

После получения результатов лабораторных исследований и нормативной оценки стоимости земли специалисты смогут оценить последствия загрязнения почвы.

Фото: Госэкоинспекция Украины