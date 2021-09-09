Аварія нафтопроводу на Сумщині: поле з кукурудзою стало чорним – фото

Біля села Кардашівка у Сумській області сталася аварія на нафтопроводі. Через два місця розгерметизації нафтозбірного колектора Бугруватівського родовища забруднено землі, на яких розташовано поле з кукурудзою.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція України на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За даними установи, загальна площа забруднених земель становить 0,35 га. Завдяки фотографіям з місця події можна побачити, що поле з кукурудзою стало чорним.

Фахівці Держекоінспекції Сумщини провели позапланову перевірку НГВУ Охтирканафтогаз ПАТ Укрнафта у частині додержання вимог чинного природоохоронного законодавства України у сфері охорони земельних ресурсів.

Водночас працівники відділу, який спеціалізується на інструментально-лабораторному контролі, взяли дві проби ґрунту забруднених ділянок та одну фонову.

Зараз Охтирканафтогаз продовжує збирати забруднений нафтою ґрунт різними способами (ручними та механічними засобами).

Після цього площу поля мають обробити біодеструкторами (спеціалізованими мікроорганізмами, які сприяють ефективному розкладанню рослинних решток сільськогосподарських культур).

Після отримання результатів лабораторних досліджень та нормативної оцінки вартості землі фахівці зможуть оцінити наслідки забруднення ґрунту.

Фото: Держекоінспекція України