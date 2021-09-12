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Дмитро Кудрявцев |

На Донбассе погиб украинский военный, еще десятеро бойцов ранены

оос війна на донбасі

В результате обстрелов со стороны пророссийских наемников на Донбассе за минувшие 24 часа погиб украинский военнослужащий.

Еще 10 воинов получили ранения различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе штаба Операции объединенных сил.

После оказания первой медицинской помощи бойцов доставили в лечебные учреждения. Трое из них получили ранения средней степени тяжести, состояние остальных оценивается как удовлетворительное.

Сообщается, что в субботу, 11 сентября, враг 10 раз нарушал режим прекращения огня, используя вооружение, которое, согласно Минским соглашениям, должно быть отведено.

В частности, в районе Новогнатовки и Верхнеторецкого применялись 122-мм артиллерийские системы.

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Кроме того, обстрелы велись из ручных противотанковых, станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Также российские наемники использовали беспилотные летательные аппараты, с которых сбрасывали мины калибра 82 мм.

Фото: Штаб ООС

Источник: Штаб ООС

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