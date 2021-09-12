На Донбассе погиб украинский военный, еще десятеро бойцов ранены

В результате обстрелов со стороны пророссийских наемников на Донбассе за минувшие 24 часа погиб украинский военнослужащий.
Еще 10 воинов получили ранения различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе штаба Операции объединенных сил.
После оказания первой медицинской помощи бойцов доставили в лечебные учреждения. Трое из них получили ранения средней степени тяжести, состояние остальных оценивается как удовлетворительное.
Сообщается, что в субботу, 11 сентября, враг 10 раз нарушал режим прекращения огня, используя вооружение, которое, согласно Минским соглашениям, должно быть отведено.
В частности, в районе Новогнатовки и Верхнеторецкого применялись 122-мм артиллерийские системы.
Кроме того, обстрелы велись из ручных противотанковых, станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
Также российские наемники использовали беспилотные летательные аппараты, с которых сбрасывали мины калибра 82 мм.
Фото: Штаб ООС