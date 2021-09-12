Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

На Донбасі загинув український військовий, ще десятьох бійців поранено

оос війна на донбасі

У результаті обстрілу з боку проросійських найманців на Донбасі за минулі 24 години загинув український військовослужбовець.

Ще 10 воїнів отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомили в прес-службі штабу Операції об’єднаних сил.

Після надання першої медичної допомоги бійців доставили до лікувальних установ. Троє з них отримали поранення середнього ступеня тяжкості, стан решти оцінюється як задовільний.

Повідомляється, що у суботу, 11 вересня, ворог 10 разів порушував режим припинення вогню, використовуючи озброєння, яке, згідно з Мінським угодами, має бути відведено.

Зокрема, в районі Новогнатівки і Верхньоторецька застосовувалися 122-мм артилерійські системи.

Читайте
ОБСЄ зафіксувала понад 1,5 тис. порушень тиші на Донбасі за добу

Крім того, обстріли велися із ручних протитанкових, станкових та підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

Також російські найманці використовували безпілотні літальні апарати, з яких скидали міни калібру 82 мм.

Фото: Штаб ООС

Джерело: Штаб ООС

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка