На Донбасі загинув український військовий, ще десятьох бійців поранено

У результаті обстрілу з боку проросійських найманців на Донбасі за минулі 24 години загинув український військовослужбовець.

Ще 10 воїнів отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомили в прес-службі штабу Операції об’єднаних сил.

Після надання першої медичної допомоги бійців доставили до лікувальних установ. Троє з них отримали поранення середнього ступеня тяжкості, стан решти оцінюється як задовільний.

Повідомляється, що у суботу, 11 вересня, ворог 10 разів порушував режим припинення вогню, використовуючи озброєння, яке, згідно з Мінським угодами, має бути відведено.

Зокрема, в районі Новогнатівки і Верхньоторецька застосовувалися 122-мм артилерійські системи.

Крім того, обстріли велися із ручних протитанкових, станкових та підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

Також російські найманці використовували безпілотні літальні апарати, з яких скидали міни калібру 82 мм.

Фото: Штаб ООС